Pastor evangélico cego usa nome de Paulo Guedes para dar golpe milionário em fiéis

Revista Fórum - O pastor evangélico goiano Osório José Lopes Júnior, que é deficiente visual, é acusado de aplicar um golpe milionário em fiéis com a venda de títulos que, segundo ele, são lastreados em ouro e apresentados por ele como Letra do Tesouro Mundial.

O pastor afirmava que os títulos já contariam com autorização do governo federal, por meio do ministro da Economia, Paulo Guedes, para serem pagos, uma clara mentira.

Além do nome do ministério, Osório usa também a logomarca de entidades financeiras, como Banco Mundial e o Banco do Brasil, em uma plataforma de investimento conduzida pelo grupo, para dar credibilidade ao negócio.

