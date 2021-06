Pastor Isidório vai para o mato camuflado caçar Lázaro Barbosa (vídeo)

Portal Forum - O folclórico deputado federal pastor Sargento Isidório (Avante-BA) publicou vídeo neste domingo (20) onde aparece camuflado e diz que vai entrar na luta para capturar o “serial killer do DF” Lázaro Barbosa.

Além da camuflagem, o deputado aparece com uma Bíblia na mão e segurando um tronco. Na legenda do vídeo ele afirma: “Nos 110 anos da Igreja Assembleia de Deus, como Soldado de JESUS entrei na luta pra pegar o gadareno Lázaro. Estamos em oração em prol das forças de segurança de Goiás e do Distrito Federal. Queremos você detido, preso. Contanto que você não dispare contra os policiais.”

Em trecho do vídeo, ele diz que não pode “ficar calado com o Lázaro matando tanta gente. É muita morte, muita família. Você não está vendo que isso é coisa do diabo? Eu venho da Bahia, rapaz, eu vou deixar um gadareno (habitante de Gadara, cidade da antiguidade, hoje cidade do Norte da Jordânia). …você não entendeu ainda? Aquilo é um espírito de gadareno. Os PMs de Brasília e a PM de Goiás não estão conseguindo achar o cara. Você tem que ter os olhos espirituais”.

