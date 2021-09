Pastores 'profetizam' apocalipse para chamar fiéis a atos golpistas de 7 de setembro

Pastores invocaram o último livro da Bíblia, o Apocalipse, para convocar fiéis a participarem dos atos de apoio a Jair Bolsonaro. O pastor Rubens Gabriel, por exemplo, disse que "eles [STF] querem tirar Deus da democracia". Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, também fez convocatória para os atos golpistas. "Passamos 15 anos com más notícias" edit

247 - Pastores invocaram o último livro da Bíblia, o Apocalipse, que trabalha com as visões do apóstolo João sobre o fim dos tempos. O objetivo foi convocar fiéis a participarem dos atos de apoio a Jair Bolsonaro de 7 de setembro. De acordo com o portal Uol, os vídeos viralizaram em plataformas como YouTube, Tik Tok, Instagram e Facebook e falaram sobre soldados e civis invadindo o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), espiões infiltrados no meio do povo e o receio de que a liberdade religiosa esteja em risco.

Em vídeo visualizado 178 mil vezes até dessa sexta-feira (3), o pastor Rubens Gabriel disse que "eles [STF] querem tirar Deus da democracia impedindo a minha voz, a sua voz e também a liberdade religiosa".

Outro religioso, Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, também fez convocatória para os atos golpistas. "Passamos 15 anos com más notícias, com muita corrupção, com muita malandragem e perseguição à obra. Sofri na pele e chorei lágrimas de sangue".

De acordo com o pastor batista, sociólogo e pesquisador do ISER (Instituto de Estudos da Religião), Clemir Fernandes, "criou-se uma falsa cortina de fumaça de que a liberdade estaria sendo suprimida pelo STF, pelo Congresso". "Isso atrai para a manifestação o evangélico que tem medo de perseguição", complementou.

O religioso disse que "essa linguagem de profecia, de batalha no mundo espiritual, isso sempre apareceu em relação a temas próprios da vida dos indivíduos das igrejas". "Mas já que eles aproximaram isso da política, o 7 de setembro virou um prato cheio", disse.

