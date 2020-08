Pastores têm responsabilidade nas mais de 120 mil mortes pela Covid-19 no Brasil, afirma teólogo

247 - O teólogo e escritor Ronilso Pacheco apontou neste domingo (30) a responsabilidade de pastores evangélicos apoiadores de Jair Bolsonaro no número elevado de mortes por Covid-19 no Brasil.

"No momento, o Brasil conta mais de 120 mil mortos, e, se existe alguém próspero financeiramente, são exatamente estes pastores. Malafaia, Macedo, Valdomiro e R. R. Soares seguem tão ricos e vivos hoje, quanto estavam há quatro meses atrás. Para mais de 120 mil pessoas, no entanto, as previsões catastróficas estavam certas, e, se tivessem sido levadas à sério, muitas vidas teriam sido poupadas", afirma Pacheco em sua coluna no UOL.

O colunista lembrou que no dia 4 de abril, Jair Bolsonaro fez uma convocação para que seus apoiadores fizessem um "jejum pelo Brasil".

"Durante a convocação, Silas Malafaia usa seu talento retórico para falar em tom profético: 'depois disso aí, vai vir um tempo de prosperidade para o Brasil que nunca houve, e todas as previsões catastróficas estão aniquiladas no nome de Jesus'", lembrou Ronilso.

