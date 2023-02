Paulinho da Força apoia cobranças de Lula a Campos Neto: "BC não pode ser dirigido pela Faria Lima"

Presidente do Solidariedade ressaltou que o BC precisa atender aos interesses do povo brasileiro: "não pode ser o Vaticano que está dentro da Itália, mas quem manda é o Papa" edit

247 - Durante a reunião do Conselho Político da Coalizão do governo federal nesta quarta-feira (8), o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, manifestou apoio às cobranças do presidente Lula (PT) em relação ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

De acordo com o portal O Antagonista, Paulinho da Força falou em “enquadrar” Campos Neto pois, sob sua gestão, o BC não atende aos interesses do povo brasileiro, mas sim aos da Faria Lima: “o Banco Central não é o Vaticano, não pode ser o Vaticano que está dentro da Itália, mas quem manda é o Papa. O Banco Central não pode ser dirigido pela Faria Lima”.

Tal posicionamento teria sido endossado pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e por mais “sete ou oito representantes de siglas também presentes na reunião”, segundo o próprio deputado.

Paulinho da Força ressaltou que a gestão do BC tem impacto direto na economia e, em caso de falta de cooperação por parte do banco, o sucesso do governo Lula pode ser dificultado: “o que decide se o presidente é bom é emprego. Se não tiver emprego ele vai ser um presidente ruim”.

