O ministro da Educação, Abraham Weintraub, também fez propaganda de seu novo secretário de Alfabetização, o olavista Carlos Nadalim. “Paulo Freire e kit gay não têm vez no MEC do Pres. @jairbolsonaro. Vejam uma amostra do formato/conteúdo do material que o professor @CarlosNadalim preparou para as crianças”, disse edit

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, atacou o filósofo Paulo Freire, e repecurtir a fake news do “kit gay”. O titular da pasta fez propaganda de seu novo secretário de Alfabetização, o olavista Carlos Nadalim.

“Paulo Freire e kit gay não têm vez no MEC do Pres. @jairbolsonaro. Vejam uma amostra do formato/conteúdo do material que o professor @CarlosNadalim preparou para as crianças. Querem saber mais? Sigam o prof. @CarlosNadalim, o novo rosto (e o primeiro sorriso) do ensino no Brasil”, escreveu no Twitter.

O novo secretário é defensor da educação em casa, conceito difundido como Homeschooling, principalmente nos Estados Unidos, e afirma que a “letargia do Estado” está levando muitos pais a educar os próprios filhos.