Paulo Galo, dos Entregadores Antifascistas: Luciano Huck e Tabata Amaral não vão ser meus amigos

O líder dos motoboys que estão se mobilizando por direitos fez uma analogia sobre a "árvore do capitalismo" e citou como exemplo de "frutos" dessa árvore figuras como a deputada federal e o apresentador da Globo

Por Ivan Longo, da Revista Fórum - O líder do movimento Entregadores Antifascitas, Paulo Lima, conhecido como Galo, participou de uma live da página Galãs Feios, nesta quarta-feira (22), em que fez uma analogia sobre a “árvore do capitalismo” e citou, como exemplo de “frutos” dessa árvore, figuras como a deputada Tabata Amaral e o apresentador Luciano Huck, virtual candidato à presidência em 2022.

Galo tem participado de inúmeras lives para falar da mobilização de entregadores de aplicativo, que no dia 1º encamparam uma histórica greve nacional. Um novo “breque” está planejado para o dia 25. Os entregadores defendem que sejam criadas garantias mínimas para o trabalho, como um salário melhor (incluindo uma renda mínima para cada entregador), redução da jornada e melhor assistência e segurança no trabalho, especialmente devido os perigos que enfrentam em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Quando o trabalhador nega a política, abre uma porta pro fascismo entrar. Os Entregadores Antifascistas vieram para fechar essa porta e não deixar mais o fascismo entrar”, disse o motoboy.

