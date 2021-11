Paulo Galo: 'iFood aproveita a queda de um podcast decadente e racista pra ganhar pontos na esquerda'

"Agora um suposto hacker faz um ataque fascista a empresa e já tem gente da esquerda com o da Ifood", afirmou o ativista edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ativista Paulo Galo, um dos líderes do Movimento dos Entregadores Antifascistas, afirmou nesta quarta-feira (3), que a iFood está tentando "ganhar pontos na esquerda", após o hackeamento do aplicativo de alimentação por apoiadores de Jair Bolsonaro

"A Ifood aproveita a queda de um podcast decadente ultrapassado e racista pra ganhar pontos na esquerda. Agora um suposto hacker faz um ataque fascista à empresa e já tem gente da esquerda com do da Ifood. A Ifood deve ta loca pelo Mano a Mano ninguém aqui e besta", escreveu ele no Twitter.

Com a invasão ao site, vários estabelecimentos tiveram seus nomes alterados para "Lula Ladrão", "Vacina Mata", "Petista comunista", "Bolsonaro 22", além de exaltação ao assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (Psol), morta pelo crime organizado em março de 2018.

PUBLICIDADE

A plataforma disse que o ataque foi provocado por um funcionário de uma empresa terceirizada. De acordo com a iFood, não houve vazamento de dados pessoais de clientes ou de entregadores cadastrados na plataforma.

As Hashtag que vocês aqui no twiter ajudam a colocar nos tópicos fode eles eles querem agradar vocês. Quando agente vai aprender a escapar dessas armadilhas liberais? PUBLICIDADE November 3, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE