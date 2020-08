Paulo Guedes acusa Senado de cometer 'crime contra o país'

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reagiu com agressividade à derrubada pelo Senado do veto de Jair Bolsonaro ao aumento salarial a servidores públicos até o fim de 2021 edit

247 - O ministro da Economia atacou o Senado por ter derrubado o veto de Jair Bolsonaro ao aumento dos salários do funcionalismo público.

No primeiro semestre, diante da crise causada pelo novo coronavírus, Guedes negociou com o Congresso um pacote de socorro financeiro de R$ 120 bilhões a estados e municípios. Os valores deveriam ser usados para o combate à pandemia - por isso, em contrapartida, o governo federal pediu para que salários de servidores públicos não fossem reajustados até o fim do próximo ano, informa o UOL.

Diante da derrubada do veto do governo ao aumento salarial dos servidores públicos nesta quarta-feira, Paulo Guedes disse revoltado que o Senado "cometeu um crime contra o país". Guedes provoca assim, mais uma crise institucional entre os Poderes Executivo e Legislativo.

