Paulo Guedes desabafa e diz que toda hora tem uma bomba no governo

A crise aberta na semana passada com a provocação de Jair Bolsonaro aos governadores acusando-os de serem os responsáveis pelo aumento dos preços dos combustíveis está longe de terminar. Na reunião com o ministro da Economia nesta terça-feira, os governadores expressaram sua insatisfação e exigiram retratação de Bolsonaro. O mal-estar continuou. Guedes desabafou e falou das bombas que explodem toda hora no governo edit