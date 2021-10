"Paulo Guedes não confia na sua própria política econômica", diz Solnik

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista Alex Solnik afirmou, durante participação no Bom Dia 247 desta segunda-feira (4), que a revelação de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pode ter lucrado mais de R$ 14 milhões por meio de conta offshore em um paraíso fiscal no Caribe, por causa das altas do dólar em sua gestão, aponta que “ele não confia na sua própria política econômica”.

“Só no Brasil são cerca de 1,8 mil nomes (que possuem offshores no exterior). Uma coisa são as pessoas comuns que têm o direito de declarar. Agora, quando o ministro da Economia está guardando em dólar o seu dinheiro nas Ilhas Virgens, primeiro tem uma traição à Pátria. Quando o ministro da Economia, que chefia a economia brasileira, não coloca seus recursos para investir no próprio Brasil, significa que ele não confia na sua própria política econômica”, disse Solnik.

“Não é só escândalo policial. O Paulo Guedes devia ter se demitido ontem, assim como o Roberto Campos (presidente do Banco Central). Em qualquer país, com uma notícia como essa, o ministro da Economia pede para sair”, ressaltou.

PUBLICIDADE

“Durante estes dois anos de governo a fortuna dele aumentou em R$ 14 milhões, com a subida do dólar e tudo. Como pode um ministro da Economia trair sua pátria? Imagina a repercussão diante do investidor internacional: o senhor Paulo Guedes não confia na própria política econômica porque o dinheiro ele guarda lá fora”, completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE