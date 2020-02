Paulo Guedes pediu demissão de Ricardo Salles para tentar salvar péssima imagem do Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou demitir seu colega do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao voltar do Fórum Econômico de Davos, em janeiro edit

247 - Impressionados com a devasação da Amazônia, que ardeu em chamas no ano passado sob o olhar complacente de Jair Bolsonaro e Ricardo Salles, e incomodados com a política ambiental do governo, investidores internacionais deixaram claro a Paulo Guedes que em tais condições não investiriam no Brasil.

Guedes, então, ao retornar ao país, avançou na pasta do Meio Ambiente, com iniciativas próprias.

Salles e Guedes discutiram e o ministro do Meio Ambiente lembrou ao ministro da Economia que a pasta não está sob o seu domínio.

Guedes então pediu a Bolsonaro a cabeça de Salles.

Repercute cada vez mais negativamente no exterior a concepção do governo Bolsonaro sobre proteção ao meio ambiente. Frases pronunciadas pelo titular do Planalto, como a de que há muita “terra para pouco índio”, como ele afirmou no lançamento do Conselho da Amazônia, em 11 de fevereiro, afugentam investidores.

As informações são da Folha de S.Paulo