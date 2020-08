Paulo Guedes se humilha para os americanos: “sejam gentis com o Brasil”

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em videoconferência promovida por um instituto dos EUA que os americanos “destruíram as próprias florestas”. Ele também pediu para que os EUA sejam "gentis" com o Brasil edit

247 - O ministro da Economia Paulo Guedes se humilhou para os americanos e pediu para que o país seja “gentil” com o Brasil. Guedes respondeu a uma pergunta sobre a preservação da Amazônia, diante do pânico de investidores estrangeiros com a preservação da floresta brasileira.

O ministro brasileiro disse: “eu só peço que vocês sejam gentis, pois nós somos muito gentis. Nós entendemos sua preocupação. Tendo vivido tudo o que vocês viveram, vocês querem nos poupar de destruir nossas florestas, como vocês destruíram as de vocês. Vocês querem nos poupar de perseguir índios, nativos. Nós entendemos isso.”

A reportagem do portal G1 lembra que “nesta semana, o Ministério do Meio Ambiente propôs, em ofício enviado para o Ministério da Economia, a redução da meta oficial de preservação da Amazônia. Depois, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, recuou (veja vídeo abaixo). Entre agosto de 2018 e julho de 2019, o desmatamento na região cresceu quase 30%.”

