Paulo Guedes sofre nova derrota ao perder poder na execução do Orçamento

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, sofre mais um revés. Jair Bolsonaro deve dividir a responsabilidade pela execução do Orçamento de 2022 entre o Ministério da Economia e a Casa Civil. Com isso, aumenta o poder de Ciro Nogueira (PP), um dos chefes do centrão, grupo de direita que dá sustentação política e parlamentar ao governo.

Segundo a Folha de S.Paulo, a medida consta em um decreto que delega as competências do presidente da República para fazer ajustes e remanejamentos na peça orçamentária, a ser publicado no Diário Oficial da União de quinta-feira (13).

A medida será tomada em mais um momento de acirramento de uma luta interna no governo entre as equipes de Paulo Guedes e de auxiliares palacianos.

Jair Bolsonaro busca desesperadamente apoio político na disputa eleitoral, em que o favoritismo de Lula é cada vez maior.

