Paulo Guedes toma vacina Coronavac contra Covid em Brasília

Paulo Guedes tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no drive-thru instalado no estádio Mané Garrincha, em Brasília

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi vacinado contra o coronavírus na tarde deste sábado (27), em Brasília. Ele utilizou o drive-thru instalado no estádio Mané Garrincha e foi imunizado com a CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês SinoVac.

Guedes é o segundo ministro de Jair Bolsonaro a receber a primeira dose do imunizante. O primeiro o general Augusto Heleno, 73 anos, ministro do Gabinete de Segurança Institucional.

Questionado sobre a sensação de tomar a primeira dose da vacina, Guedes disse que "todo mundo acha que é bom, né? Vamos vacinar".

