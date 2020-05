Paulo Marinho depõe à PF por 5 horas, mas retorna para novo interrogatório nesta quinta

247 - Após 5 horas de depoimento, o empresário Paulo Marinho deixou a Polícia Federal e deve voltar nesta quinta-feira (21) para prestar novo depoimento, desta vez para Ministério Público Federal (MPF), sobre o vazamento da Operação Furna da Onça em 2018 para Flávio Bolsonaro.

A PF reabriu um inquérito para investigar a suspeita de vazamento da operação. No ano passado, os investigadores suspeitaram do vazamento quando um dos alvos da operação, deflagrada em 2018, no ato de prisão, aguardava os policiais vestido e portando um diploma universitário.

O inquérito foi encerrado porque não se chegou ao autor do vazamento. Mas diante das declrações de Paulo Marinho, o processo foi reaberto.

De acordo com reportagem do site Antagonista, o procurador Eduardo Benones, que chefia o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, vai colher o depoimento de Marinho nesta quinta. Ele acompanhou o depoimento do empresário à PF e considerou positivo o relato apresentando sobre o caso.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.