Paulo Marinho diz que Flávio Bolsonaro é 'covarde'

247 - O empresário Paulo Marinho respondeu a uma provocação de Flávio Bolsonaro, que o chamou de escroque, a quem um procurador dava palanque.

Marinho revelou há meses que Flávio foi informado com antecedência das investigações sobre as rachadinhas. Pelo Twitter, ele respondeu ao filho de Jair Bolsonaro:

"Toda vez que vc pronunciar meu nome nessa sua boca suja e mentirosa, irei responder. Estive sim com o governador (de quem vc foi mentor em ‘18) a convite dele, na condição de presidente do PSDB-RJ, para falar sobre a eleição 2020 e o estado lamentável do RJ. Estive uma 3ª vez, a meu pedido, quando levei uma solicitação formal para que o Estado disponibilizasse proteção policial para mim e minha família, contra os seus amigos milicianos. Não crie mais uma cortina de fumaça, Rachadinha, aqui não tem Kopenhagen para você se esconder. Deixe de ser covarde e pare de arregar para a nossa acareação! O que as pessoas de bem querem saber é: Porque Michelle recebeu R$89.000,00 do Fabrício Queiroz?"

A informação é do colunista Lauro Jardim no Globo.



