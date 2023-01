Paulo Pimenta: chances de Bolsonaro sair ileso são mínimas

O ministro-chefe da Secom afirmou que o ex-chefe do Executivo é responsável pelos atos violentos de seus apoiadores e a tentativa fracassada de golpe edit

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, acredita que as chances de Jair Bolsonaro sair ileso após os atos golpistas e terroristas de seus apoiadores são mínimas. Segundo ele, o ex-chefe do Executivo, por meio de suas narrativas falsas e agressivas, é responsável pela violência bolsonarista no Brasil.

“Acho que a chance de ele sair ileso dessa história é muito pequena”, disse Pimenta, em entrevista à revista IstoÉ. “Não consigo imaginar que o bolsonarismo radical e violento possa ser dissociado do ex-presidente e do papel que ele teve na construção dessa narrativa que estimulou as pessoas a atentarem não contra um governo, mas contra a democracia e a Constituição”.

O ministro afirmou ainda que o país passou por uma tentativa fracassada de golpe de Estado. "Vivemos uma situação de golpe de Estado. Ocorreu uma tentativa de quebra da normalidade democrática em 8 de janeiro. Ela não aconteceu porque houve uma reação contundente das instituições --STF, Executivo e Legislativo--, além da sociedade de forma geral. Poucos setores da sociedade apoiaram o que estava ocorrendo", disse.

