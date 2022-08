Paulo Pimenta sobre a proposta de autonomia das PMs: "uma milícia dentro do estado"

Apoie o 247

247 - O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) comentou no programa Giro das Onze, da TV 247, o projeto que visa blindar as Polícias Militares do controle institucional. A proposta avança no Congresso Nacional e altera a Lei Orgânica da Polícia Militar e estabelece uma lista tríplice para escolha de comandantes-gerais da corporação.

“O projeto retira dos governadores a autonomia para nomear o chefe da Polícia Militar. Querem criar uma lista tríplice e autonomia orçamentária e financeira. Uma loucura completa. Querem criar uma milícia dentro do estado. Milícia paraestatal”, definiu.

O deputado também falou sobre o compromisso da campanha do ex-presidente Lula de combate à fome e lembrou que “a política de produção de alimentos, que foram desenvolvidas nos governo do PT, representaram uma verdadeira revolução”.

“O presidente Lula já disse que lamenta profundamente que tenhamos consigo algo que foi tirar o Brasil do mapa da fome e, hoje voltamos em situações mais dramáticas do que eram aquelas de 2002”, disse.

Ele advertiu que a resposta a essa demanda “não virá do dia para a noite, pois vamos ter que reorganizar a estrutura produtiva do país”.

