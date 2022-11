Paulo Teixeira pede convocação de Augusto Nardes à Câmara para explicar mensagem golpista

Ministro do TCU enviou mensagem a empresários do agronegócio com insinuações sobre golpe militar contra a eleição de Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) reagiu neste domingo (20) à manifestação de caráter antidemocrático do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes.

Pelo Twitter, o deputado do PT anunciou que pedirá à Câmara a convocação do ministro do TCU, autor da tese das "pedaladas fiscais" contra Dilma Rousseff no golpe de 2016. "Vou protocolar um pedido de convocação do Ministro Augusto Nardes do TCU, para explicar áudio atribuído a ele, que o envolve em conspiração golpista", disse Paulo Teixeira.

Em mensagem de áudio direcionada a produtores do agronegócio, obtida pelo Brasil 247, Nardes defende um levante inconstitucional contra o resultado das urnas e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva.

Augusto Nardes é ex-deputado ruralista pelo Rio Grande do Sul. No TCU foi o relator da tese farsesca das "pedaladas fiscais" que foi utilizada no golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, processo que deteriorou praticamente todos os indicadores econômicos e sociais do Brasil.

Na mensagem de teor antidemocrático, Nardes diz que estaria havendo um levante por parte de setores de alta patente entre as Forças Armadas. “Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. É questão de horas, dias, uma semana que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação, imprevisíveis”, afirmou Augusto Nardes no áudio obtido pelo 247.

“Vamos perder alguma coisa, mas a situação para o futuro da nação pode se desencadear de forma positiva, apesar deste conflito que deveremos ter nos próximos dias”, diz o ministro do TCU em outro trecho. No áudio, Nardes se jacta de ter reprovado as contas da então presidente Dilma Rousseff em 2015, dentro da preparação do golpe de estado do ano seguinte e afirma que o governo de Lula estaria no mesmo caminho.

Vou protocolar um pedido de convocação do Ministro Augusto Nardes do TCU, para explicar áudio atribuído a ele, que o envolve em conspiração golpista. November 20, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.