Paulo Teixeira reafirma compromisso do Brasil com reforma agrária em conferência na Colômbia

247 - O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, defendeu a reforma agrária como eixo estruturante da paz social e da segurança alimentar durante a abertura da 2ª Conferência Internacional sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural (ICARRD+20), realizada nesta terça-feira (24), na Cartagena, na Colômbia.

Com a participação de representantes de mais de 100 países, o encontro tem como lema “Terra para trabalhar, terra para comer, terra para a vida” e marca os 20 anos da conferência histórica promovida em Porto Alegre, em 2006. Ao lado do presidente colombiano, Gustavo Petro, o ministro brasileiro também sugeriu que o Brasil sedie a próxima edição da conferência dentro de dois anos.

Representando o governo federal, Teixeira ressaltou o papel do Brasil no debate internacional sobre o tema e relembrou marcos da luta pela terra no país, entre eles o massacre de Eldorado do Carajás. Segundo ele, a atual política agrária está voltada à reparação histórica e ao fortalecimento da produção sustentável. “Para o governo brasileiro, a reforma agrária é a justa distribuição da terra, a defesa do território e das populações tradicionais, o fortalecimento da agricultura familiar e o combate aos agrotóxicos”, afirmou.

O ministro também declarou que o Estado brasileiro tem posição definida nos conflitos agrários. “O governo brasileiro não se põe neutro, tem um lado e é o do agricultor familiar que está lutando pela manutenção da sua terra”, disse, diante de representantes de povos indígenas, camponeses, pescadores e organismos internacionais presentes na conferência.

Em sintonia com a defesa da reforma agrária como estratégia de desenvolvimento, Gustavo Petro associou a ampliação do acesso à terra ao enfrentamento da alta nos preços dos alimentos. “A única maneira de barrar a inflação de um país como o nosso é produzindo mais alimentos. E, para isso, o campesino precisa de terra, crédito e assistência técnica”, declarou o presidente colombiano.

Ao tratar da agenda futura, Paulo Teixeira propôs que o Brasil receba a próxima edição da conferência, com o objetivo de acompanhar metas relacionadas à desconcentração fundiária e às respostas à crise climática. A ICARRD+20 segue até o dia 28 de fevereiro, com debates sobre sucessão rural entre jovens, autonomia das mulheres no campo e estratégias para garantir segurança alimentar em escala global.