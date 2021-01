Pazuello atribui à chuva e à umidade as 'complicações respiratórias', e a Covid-19 em Manaus

Sputnik - Segundo Pazuello, três fatores combinados causaram o colapso no sistema hospitalar da capital do Amazonas nesta semana. O primeiro é a falta de tratamento precoce. Sobre este assunto, Bolsonaro afirmou que a administração de medicamentos como a cloroquina e a ivermectina são muito importantes no tratamento da Covid-19. Não há comprovação científica sobre a eficácia destes remédios.

O segundo fator, segundo Pazuello, é a já prejudicada infraestrutura hospitalar da cidade. O terceiro é o início do período chuvoso no Norte em parte do Nordeste do Brasil.

"No período chuvoso a umidade fica muito alta, e você começa a ter complicações respiratórias", disse o ministro, na transmissão ao vivo feita por Bolsonaro.

Nesta quinta-feira (14), profissionais de saúde e cidadãos amazonenses denunciaram nas redes sociais a precariedade nos hospitais da cidade de Manaus, pedindo ajuda para adquirir cilindros de oxigênio, insumo esgotado na rede hospitalar manauara. O oxigênio é fundamental no tratamento de pacientes com Covid-19 – e afeta também pacientes de diversas outras doenças.

