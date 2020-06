Pazuello diz que inverno no Norte e Nordeste do Brasil é em dezembro e janeiro (vídeo)

Revista Fórum - O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, deu a entender em reunião ministerial nesta terça-feira (9) que o Norte e o Nordeste do Brasil tendem a sofrer mais com o coronavírus pois as regiões acompanhariam o inverno do Hemisfério Norte, que tem início no final de dezembro.

Assim como no restante do país, no entanto, o inverno no Norte e no Nordeste começa em junho, enquanto o Hemisfério Norte está entrando no verão. Pela lógica de Pazuello, o inverno no Norte e no Nordeste aconteceria entre dezembro e janeiro, época do ano em que são registradas as mais altas temperaturas no Brasil.





