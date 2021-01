Pazuello nomeia como assessor “Markinhos Show”, coaching hipnólogo

Novo assessor especial do ministério da Saúde tem em seu currículo experiência como “hipnólogo, mentalista e master coach” edit

247 - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, formalizou nesta quarta-feira (20), a entrada de Marcos Eraldo Arnoud na pasta. Conhecido como “Markinhos Show”, ele foi nomeado assessor especial, mas já atuava desde dezembro como marqueteiro do general da ativa e chefe da comunicação do ministério que até o momento não conseguiu articular um plano efetivo de imunização no combate a Covid-19.

Segundo reportagem do jornal Estado de S.Paulo, em seu site, “venda para o cérebro”, Markinhos se define como “Palestrante Motivacional, Master Coach, Análista em Neuromarketing, Especialista em Marketing, SEO, Hipnólogo, Mentalista, Practitioner em PNL, Músico, Empreendedor e Especialista em Marketing Político.”.

O deputado federal Marcelo Freix ironizou o fato:





