Pazuello será investigado em diversas frentes pelo colapso do sistema de saúde no Amazonas

247 - A investigação que apura a responsabilidade do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a crise sanitária no Amazonas abriu novas frentes, relacionadas ao fornecimento de oxigênio e medicamentos sem eficácia comprovada, além da indisponibilidade de leitos de terapia intensiva.

O inquérito contra o ministro foi instaurado no último dia 29 pela Polícia Federal (PF), por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski.

É investigada a omissão de Pazuello, que, alega-se, sabia do cenário crítico sobre o sistema de saúde em Manaus oito meses antes de ser constatada a falta de oxigênio em hospitais da capital.

Em seu depoimento, realizado no último dia 4, o ministro buscou culpar autoridades locais pela crise.

Em outro depoimento no Senado, o general chegou a culpar os próprios hospitais pela crise no fornecimento de oxigênio para pacientes com a Covid-19, alegando que isso não cabe à sua pasta.

As informações são da coluna de Bela Megale, no Globo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.