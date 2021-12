Pazuello sofre acidente de moto e está internado em hospital do Exército

Não estão esclarecidas as circunstâncias do acidente. Sabe-se apenas que ele caiu, ao desviar de um carro edit

Da Agenda do Poder – Ex-ministro da saúde, o general Eduardo Pazuello sofreu acidente de moto na madrugada de hoje, 25 de dezembro, na avenida Paulo de Frontin, Praça da Bandeira. Com traumatismo no tórax e no ombro, foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Central do Exército, onde permanece internado em observação.

Não estão esclarecidas as circunstâncias do acidente. Sabe-se apenas que ele caiu, ao desviar de um carro.

