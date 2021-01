Pazuello zomba dos brasileiros: “vacina vai começar no dia D e na hora H"

Pelas redes sociais, internautas ironizaram a fala do ministro: "quando os credores baterem aqui na minha porta, invocarei a inoxidável sentença de Pazuello. 'Não se preocupem. O pagamento será feito no dia D e na hora H'" edit

247 - Em viagem a Manaus, no Amazonas, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta segunda-feira (11) que a “a vacina [contra Covid-19] vai começar no dia D, na hora H no Brasil", enquanto diversos países já iniciaram sua imunização ou ao menos deram uma data de fato para o começo da vacinação.

Pazuello zomba do Brasil e dos brasileiros, que já contam mais de 200 mil mortos pela Covid-19 no país. "No primeiro dia que chegar a vacina, ou que a autorização for feita [pela Anvisa], a partir do terceiro ou quarto dia já estará nos estados e municípios para começar a vacinação no Brasil. A prioridade está dada, é o Brasil todo", garantiu o ministro.

"Vamos fazer como exemplo para o mundo”, completou, ignorando que o Brasil assiste paralisado Israel já imunizar 20% da população ou até mesmo a vizinha Argentina já iniciando os trabalhos.

Nas redes sociais, diversos internautas ironizaram a fala do ministro, que inclusive se tornou um dos temas mais comentados no Twitter do Brasil.

💉 Vacinação contra a #Covid19:

🔴 Vacinação iniciada

🔵 Vacinação aprovada

🟡 “Vacinação no dia D e na hora H” pic.twitter.com/t8NOdrIWRm — Jeff Nascimento (@jnascim) January 11, 2021

Quando os credores baterem aqui na minha porta, invocarei a inoxidável sentença de pazuello.



"Não se preocupem. O pagamento será feito no dia D e na hora H. Isto já tá decidido. Tranquilizem-se." — Puraingresia (@fsmcruz) January 11, 2021

Até chegar p Dia D e a Hora H,a gente já tomou no C. — Maufalavigna (@Maufalavigna) January 11, 2021

Joe Biden recebeu hoje, dia D, a segunda dose da vacina da Pfizer.



Os jornalistas não foram informados se foi na hora H. pic.twitter.com/uCEtPs2HuP — Eleições EUA (@EleicoesEUA) January 11, 2021

Parece que a Ford anunciou o fim da produção de veículos no Brasil no dia D e na hora H — Renato Terra (@terra30) January 11, 2021

- "Boa tarde, senhora! Aqui é do Itaú, gostaríamos de saber quando a senhora poderá acertar sua dívida aqui no banco"!



- Avisa aí que eu vou pagar no dia D, na hora H!



😉 — Caroline Barros (@calulabarros13) January 11, 2021

- Oi vamos sair?



- Claro! Vamos sim, to disponível no dia D e na hora H — Leandro Santos | Mussum Alive (@MussumAlive) January 11, 2021

Os Brasileiros vendo o ministro da Saúde divulgando que a vacinação começa no dia D e na hora H. pic.twitter.com/ajbnYnnW8L — Jonathan Willian (@Jonathanwsg) January 11, 2021

