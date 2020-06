PC Siqueira é acusado de pedofilia e Felipe Neto fala em caso de polícia

Youtuber, um dos mais influentes do Brasil, até agora não se pronunciou edit

247 – "O youtuber PC Siqueira é acusado de ter cometido pedofilia. Um perfil do Twitter divulgou, nesta quarta-feira (10/06), prints de supostas conversas do criador de conteúdo onde ele compartilharia a foto de uma criança de 6 anos nua", informa o portal Metrópoles.

"Na suposta conversa, PC Siqueira falaria com um amigo, que teve o nome preservado. Ele diz que a mãe da criança teria enviado as fotos da filha. “Ela parou porque sabe que pode dar merda”, teria dito o youtuber. No Twitter, o assunto virou o mais comentado da rede social e até o momento, o youtuber PC Siqueira ainda não se pronunciou", aponta ainda a reportagem.

Amigo de PC Siqueira, Felipe Neto reagiu. "Falei e repito: se o vídeo do PC Siqueira for verdade, o caso é de POLÍCIA. Pra mim, quem comete crime de pedofilia tem q receber uma pena exemplar! Dá pra ser mais direto q isso? Ou eu tenho q ir lá dar um tiro no cara pra vcs perceberem q não tem passada de pano aqui?", postou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.