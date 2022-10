PCB, de Sofia Manzano, anuncia apoio a Lula no 2º turno

Apoie o 247

Carta Capital - O Partido Comunista Brasileiro (PCB) anunciou, ainda na noite deste domingo 2, o apoio ao ex-presidente Lula (PT) no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL).

A sigla lançou, no primeiro turno, Sofia Manzano como candidata à Presidência. Ela recebeu 45.615 votos, um total de 0,04% dos votos válidos.

Segundo a nota publicada no site do partido, o apoio a Lula se faz necessário porque Bolsonaro faz um governo que ‘flerta com o fascismo’. O petista, diz o texto, não representaria o programa do PCB, mas, ao menos, não é um projeto reacionário.

