PCdoB decide em congresso intensificar campanha para derrotar Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O 15º Congresso do PCdoB (Partido Comunista do Brasil) – o primeiro a ser realizado sob o governo Jair Bolsonaro e a pandemia de Covid-19 – conclamou a militância à luta contra o bolsonarismo, a extrema-direita e as múltiplas crises vividas no País, informa o site do PCdoB . Um dos pontos centrais da Resolução aprovada por unanimidade neste domingo (17), é o #ForaBolsonaro. O documento também estabelece como prioridade a tarefa de “revigorar o Partido”, que alcança seu centenário em 2022 – ano de eleições gerais.

Apresentado pelo Comitê Central do PCdoB há quatro meses, o Projeto de Resolução foi debatido pelos filiados e quadros do Partido. A partir desse texto-base, as etapas preparatórias ao Congresso – que incluíram assembleias de base, plenárias de filiados e conferências de categoria, distritais, municipais e estaduais – realizaram o debate político interno.

O PCdoB se prepara para em 2022 concretizar uma federação de partidos para atuar com mais força no processo eleitoral, em que pretende contribuir para a vitória do campo progressista. Os comunistas seguem empenhados em uma ampla convergência de forças democráticas para derrotar Bolsonaro e apostam na unidade democrática, patriótica e popular.

PUBLICIDADE

Na plenária final realizada neste domingo foi eleito um novo comitê central de 165 membros, que representam todos os setores da vida política, social e cultural e regiões do país. A presidente da sigla, Luciana Santos, no cargo desde 2015, foi reeleita

O congresso do PCdoB foi saudado por mensagens de vídeo por diferentes setores políticos nacionais e partidos internacionais. Acolhido com grande entusiasmo, o ex-presidente Lula lembrou a aliança estratégica do PT com o PCdoB firmada com o líder histórico do partido, João Amazonas, desde a campanha presidencial de 1989, e disse que o PCdoB pode contar com o apoio do PT para tudo o que precisar e saudou a vitória que foi a aprovação da federação de partidos pelo parlamento.

PUBLICIDADE