PCO desmente fake news de Reinaldo Azevedo sobre fundo partidário

247 - O Partido da Causa Operária (PCO) desmentiu nesta quinta-feira (19) o jornalista Reinaldo Azevedo em declaração sobre a utilização do fundo partidário.

Durante o programa "O É da Coisa" do último dia 13, Reinaldo acusou o PCO de ser uma "empresa familiar". "Esses revolucionários que vivem do fundo partidário. Não é um partido, é uma empresa familiar. Aliás, deveria estar registrada como micro-empresa", disse ele.

Em resposta em sua página, o PCO afirmou que não recebe recursos do fundo partidário. "Reinaldo Azevedo ataca o PCO por este motivo. Pretende caluniar e mentir sobre o PCO para tentar desacreditar as críticas e ações contra o candidato do PSDB de São Paulo, João Dória, o qual pretende se levantar como candidato da terceira via, usando São Paulo como enorme alavanca de apoio", afirmou a legeda, acrescentando que tomará medidas judiciais cabíveis contra o jornalista Reinaldo Azevedo.

Leia a nota do PCO na íntegra.

Confira a fala de Reinaldo Azevedo:

