PCO diz que Lula é o único capaz de derrotar Bolsonaro: "anunciemos já a candidatura"

247 - O Partido da Causa Operária (PCO) publicou nesta segunda-feira, 8, uma nota sobre a anulação dos processos contra Lula. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu anular todos os processos contra o ex-presidente no âmbito da Lava Jato, onde foi condenado por Sergio Moro.

Segundo o PCO, Lula ter sido julgado no Paraná “é mais um dos absurdos da conspiração imperialista que foi a Operação Lava Jato”. “Ele nunca deveria ter sido julgado lá”, ressaltou.

Para o partido, a decisão é importante porque “torna Lula elegível desde já”. “Não devemos perder tempo, o PCO faz um chamado ao PT e à toda a esquerda: anunciemos já a candidatura de Lula”, diz a nota.

O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, comentarista na TV 247, nas redes sociais, também publicou uma série de comentários sobre o caso. Segundo ele, foi uma “vitória”, “mas é preciso acompanhar cuidadosamente o jogo da burguesia, a começar pelo fato de que a decisão foi tomada para preservar os crimes da Lava-Jato e dos golpistas, incluindo as mazelas do próprio STF”.

“A decisão de Fachin é resultado da enorme crise política que está se abrindo com as denúncias da Lava-Jato. Essas denúncias apontam para o golpe de Estado, os partido burgueses todos, todo o judiciário e dos militares. Contenção de danos, mas com uma enorme crise política”, ressaltou em outra postagem.

“A decisão é uma manobra forçada do STF, uma vez que o processo contra a Lava-Jato é um processo contra todas as instituições do regime político. A questão do foro e do juiz natural foi levantada várias vezes pelos advogados de Lula e rejeitadas pelo próprio STF”, lembrou Rui.

“Lula agora está sem impedimentos, mas as manobras contra ele vão continuar. Devemos exigir a anulação dos processos todos e o fim da perseguição contra Lula e o inquérito contra Moro, a Lava-Jato e todos os seus cúmplices”, reforçou.

Leia na íntegra a nota do PCO sobre anulação dos processos de Lula

Há poucos minutos o ministro do STF Edson Fachin julgou a justiça do Paraná incompetente em quatro condenações do ex-presidente Lula. Este é mais um dos absurdos da conspiração imperialista que foi a Operação Lava Jato, ele nunca deveria ter sido julgado lá.

A decisão torna Lula elegível desde já. Não devemos perder tempo, o PCO faz um chamado ao PT e à toda a esquerda: anunciemos já a candidatura de Lula. Se ele for candidato desde agora ajudará a cimentar a vitória e começaremos imediatamente a campanha para pôr fim ao golpe, a ditadura de Bolsonaro e dos golpistas, e a todas as arbitrariedades que viemos sofrendo desde 2016, de uma vez e por todas.

Lula é reconhecido até pela imprensa burguesa como único candidato capaz de derrotar Bolsonaro nas eleições de 2022, é o único com apoio das amplas massas populares. Os trabalhadores vêem que sua candidatura seria um movimento de enfrentamento com a direita e os inimigos do povo. Temos que criar este enfrentamento. A decisão é uma vitória da luta contra o golpe e pela liberdade de Lula, mas não podemos acreditar por um minuto que seja que esta luta tenha terminado aqui. A própria decisão do STF evade uma das questões centrais que é a dos crimes da Lava-Jato e toda a conspiração contra os direitos do povo brasileiro.

O povo sabe que é preciso um governo que responda aos trabalhadores, é preciso um governo dos trabalhadores.

Os vários “candidatos” da esquerda precisam agora deixar de lado as aspirações individuais e apoiar a unidade do povo, falaram que precisamos de unidade, para a unidade com o povo não tem outro nome, para o enfrentamento com a direita, seja ela neoliberal ou fascista, não há outro nome.

Nosso Partido conclama todos os setores populares, sindicatos e militantes: tomem as redes, as ruas, façam sua voz ser ouvida, não podemos perder mais nem um minuto. Lula candidato já! Por uma candidatura contra o golpe de Estado e a burguesia golpista! Por um candidato dos trabalhadores e por um governo dos trabalhadores!

