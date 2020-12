PCO lança campanha 'Lula presidente em 2022'

Em entrevista à TV 247, o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, critica movimentos de setores da esquerda e do PT pela aposentadoria precoce do ex-presidente Lula e diz que seu partido aprovou uma campanha por sua volta ao poder edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, anunciou nesta sexta-feira (4), em entrevista à TV 247, que o partido aprovou o início de uma campanha a favor da candidatura e da eleição do ex-presidente Lula para a presidência da República em 2022.

"Nós fizemos uma reunião da direção do PCO e nós vamos lançar a campanha 'Lula presidente 2022'", disse Rui, afirmando que o partido se coloca, desta forma, no sentido contrário de setores da esquerda e do próprio PT que defendem o isolamento do ex-presidente e sua aposentadoria precoce.

Rui Costa Pimenta criticou declarações que tentam afastar Lula do jogo político, como a do senador Jaques Wagner (PT-BA), por exemplo. "Quando a burguesia deu o golpe, ela já sabia que o grande problema do golpe no Brasil, se você não vai estabelecer uma ditadura militar, era o Lula. O Lula é um problema muito grande, é o problema-chave desde o golpe, e continua sendo. Essas declarações são declarações sob encomenda da direita golpista. Para fechar o golpe, que seria uma coisa muito negativa para o País, é preciso colocar o Lula em uma espécie de ostracismo político".

