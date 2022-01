PDT na Câmara quer definição sobre candidatura de Ciro. Metade dos deputados tende a apoiar Lula

Segundo coluna de Ricardo Noblat, no Metrópoles, há pessimismo no partido diante do desempenho ruim de Ciro Gomes nas pesquisas edit

247 - A bancada do PDT na Câmara dos Deputados pressiona a cúpula do partido para uma definição sobre a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) à Presidência da República, informa a coluna do jornalista Ricardo Noblat, no Metrópoles, nesta terça-feira (11).

O PDT tem 25 deputados e metade tende a apoiar o ex-presidente Lula (PT), favorito nas pesquisas para vencer a eleição contra Jair Bolsonaro (PL), o segundo colocado. Um terço dos que seguem ao lado de Ciro acha cedo para tomar decisões com base em pesquisas eleitorais. Desde a entrada do ex-juiz suspeito Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a candidatura de Ciro se enfraqueceu ainda mais.

Os descontentes com o desempenho de Ciro querem uma definição do partido até final de fevereiro ou meados de março. A direção da sigla, no entanto, acha cedo e avalia que a corrida eleitoral começará a tomar forma em abril e maio.

Apesar das divergências, há um pessimismo generalizado no partido em relação à candidatura do ex-ministro.

