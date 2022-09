PDT pede inelegibilidade de Bolsonaro por fazer uso eleitoral do dia 7 de Setembro

Apoie o 247

247 - O PDT ingressou com um pedido de investigação judicial eleitoral (Aije) junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para apurar a conduta de Jair Bolsonaro (PL) e de seu candidato a vice, Walter Braga Netto, nas manifestações do dia 7 de Setembro. Na ação, o partido também pede que Bolsonaro seja declarado inelegível por oito anos.

De acordo com o jornal O Globo, o PDT alega que Bolsonaro cometeu abuso de poder político e econômico e que “o evento foi desvirtuado apenas para satisfazer os interesses da campanha eleitoral dos investigados, sem ao menos voltar-se aos fins a que se destinava".

"Além do uso da estrutura do evento (palanque, veiculação através da TV BRASIL), que foi custeado com o Erário, o primeiro investigado cumprimentou pessoas, posou para fotos com aliados e, em discurso realizado de cima de um trio elétrico, conclamou apoiadores a votarem nele no primeiro turno e convencer aqueles que pensam 'diferente de nós'", diz um outro trecho da ação.

O relator da ação é o ministro do TSE Benedito Gonçalves, que tomou posse nesta quinta-feira (8) no cargo de corregedor-geral de Justiça.

