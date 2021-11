PEC de Bolsonaro e Lira favorece interesses políticos e corporativos com 31 bilhões de reais

Cerca de um terço do espaço aberto para aumento de gastos com a aprovação da PEC dos Precatórios não deve ir para as famílias mais carentes edit

247 - Cerca de um terço do espaço aberto para aumento de gastos com a aprovação da PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Precatórios não deve ir para as famílias mais carentes, via Auxílio Brasil.

A medida deve reservar R$ 31 bilhões para atender interesses políticos e corporativos, por meio de emendas, financiamento de campanha e desoneração de grandes empresas, informa a Folha de S.Paulo.

Os cálculos são do economista Marcos Mendes, pesquisador do Insper. Ao contrário do que diz o governo, que avalia que o espaço aberto com a PEC seria de cerca de R$ 91,5 bilhões, Mendes estima que ele será de R$ 106 bilhões, calculando um INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 9,5% este ano, o que reajustaria o valor para cima.

Essa abertura viria da mudança de indexador do teto de gastos e do não pagamento de precatórios. Desse total, R$ 26 bilhões já seriam para reajuste de benefícios sociais, por conta do aumento da inflação.Dos R$ 80 bilhões que sobram, R$ 47 bilhões vão para o Auxílio Brasil e R$ 2 bilhões para gastos mínimos com saúde. A PEC abriu margem para . favorecer com R$ 31 bilhões interesses alheios às finalidades sociais, como pagamento de emendas de relator, financiamento de campanha e prorrogação de desonerações para grandes empresas.

