PEC do calote nos Precatórios: Bolsonaro prevê derrota no Senado

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro admitiu nesse sábado (13) que será mais difícil fazer a PEC dos Precatórios ser aprovada no Senado. "É mais difícil (aprovar a PEC no Senado), sabemos disso", disse.

A PEC passou na Câmara dos Deputados na última semana por 323 votos a favor e 172 contra.

A proposta dá um cheque em branco de R$ 90 bilhões para Bolsonaro gastar em 2022, ano das eleições.

PUBLICIDADE

"A gente não tem como pagar 90 bilhões ano que vem dentro do teto, porque ia parar tudo no Brasil. Será que o objetivo é parar tudo no Brasil? Estamos no Parlamento negociando isso", afirmou durante visita em Dubai, nos Emirados Árabes.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE