PEC dos Precatórios dificilmente será aprovada, diz Rodrigo Maia

247 - O deputado Rodrigo Maia avaliou nesta sexta-feira (29) que a PEC dos Precatórios, aposta do governo para viabilizar o valor de R$ 400 do Auxílio Brasil, dificilmente será aprovada. "Não acho simples o governo virar essa situação", disse Maia ao jornalista Chico Alves, colunista do UOL.

Para o parlamentar, a PEC dos Precatórios implicaria no calote no pagamento de dívidas já decididas no Judiciário, traria sérios danos à credibilidade do país, além de deixar "esqueletos" da ordem de R$ 1,5 trilhão para o futuro.

Maia defende que o Auxílio Brasil seja viabilizado por meio de uma Medida Provisória com o gasto extraordinário, que se justificaria pela situação emergencial do aumento da pobreza no país.

O deputado retomou seu mandato com objetivo de votar contra a PEC dos Precatórios e depois voltará à secretaria do governo paulista. "Vai se formando o consenso que é melhor limitar isso a um crédito extraordinário através de MP, do que uma emenda constitucional que tem por trás uma orgia fiscal".

