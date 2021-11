PEC dos Precatórios vai enfrentar resistência no Senado

A PEC dos Precatórios, aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, não terá vida fácil no Senado. Presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, não descarta que a tramitação poderá ser demorada edit

247 - Existe grande resistência no Senado a aprovar a PEC dos Precatórios. Lideranças dos maiores partidos da Casa indicam que não há consenso nas bancadas para aprovar a matéria da forma que está.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que antes cogitava encaminhar o projeto diretamente ao plenário para acelerar a tramitação, agora admite a possibilidade de enviá-lo inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Pacheco diz que vai aguardar a apreciação definitiva na Câmara para em seguida decidir como será a tramitação no Senado.

Ele pôs em dúvida se a PEC é um instrumento hábil, inteligente e apto a solucionar o problema dos precatórios e não descartou a aprovação de algum tipo de substitutivo com alterações ao trabalho feito pelos deputados.

O líder do MDB, maior partido da Casa, senador Eduardo Braga (AM), disse que o acordo feito pela Câmara dos Deputados para aprovar a PEC que adia o pagamento de precatórios não reduz as resistências dos senadores à proposta.

"Há muita rejeição no Senado. Um dos problemas é a postergação do pagamento de decisão judicial", disse por sua vez o senador Otto Alencar (PSD-BA), informa O Globo.



