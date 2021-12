Pedetistas defendem que se Ciro não crescer até fevereiro, sigla deve apoiar candidatura de Lula

Apoie o 247

247 - Apesar do apoio do presidente do PDT, Carlos Lupi, que assegurou a permanência da candidatura de Ciro Gomes, prossegue no interior da sigla a pressão para que se avalie o quanto antes uma aliança com o PT de Luiz Inácio Lula da Silva.

Os defensores da retirada da candidatura dão a Ciro o prazo de fevereiro para melhorar seu desempenho nas pesquisas. Se até lá isso não ocorrer, vão pressionar a cúpula pedetista para abandonar a candidatura própria e ingressar na federação com o PT, informa a jornalista Malu Gaspar no Globo.

A federação de partidos incluiria também o PSB e o PCdoB.

Nos bastidores do PDT, a movimentação de políticos é o oposto das declarações do presidente da sigla. Parlamentares pedetistas procuraram auxiliares de Lula para pedir que o ex-presidente pressione o PDT para fazer uma aliança ou formar uma federação o quanto antes.

Para esses parlamentares, o PDT só tem a perder se continuar insistindo num candidato a presidente que se mantém com menos de 10% da intenção de voto nas pesquisas eleitorais. Na pesquisa da Quaest, que saiu nesta quarta-feira (8), Ciro aparece com 5%, um desempenho considerado decepcionante.

Os defensores da retirada da candidatura de Ciro consideram que ao fazer parte da federação com demais partidos de esquerda, o PDT poderia ter bom desempenho em disputas estaduais e garantir a ampliação da bancada de deputados e senadores.

Está sendo aguardada com bastante expectativa uma reunião de pedetistas programada para a próxima semana em Brasília.

