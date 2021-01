Pedido de impeachment de juristas da USP será entregue a Rodrigo Maia

Com 1200 assinaturas já recolhidas, juristas e ex-alunos formados na Faculdade de Direito da USP vão entregar às 12h desta quarta-feira um pedido de abertura de processo de impeachment contra Jair Bolsonaro a Rodrigo Maia edit

247 - Com 1200 assinaturas já recolhidas, juristas e ex-alunos formados na Faculdade de Direito da USP vão entregar às 12h desta quarta-feira um pedido de abertura de processo de impeachment contra Jair Bolsonaro a Rodrigo Maia. A informação é do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época.

Segundo o o jornalista, o abaixo-assinado faz críticas à política do governo para enfrentar à pandemia de Covid-19. O documento que será entregue a Maia cita as motivações para o pedido e ressalta a importância de as instituições tomarem posições em defesa da democracia.

O documento tem a assinatura do atual diretor da faculdade, professor Floriano de Azevedo Marques Neto; e os criminalistas Pierpaolo Cruz Bottini; Sebatião Tojal; Sérgio Renault; Eugênio Bucci; Igor Tamasauska e Dora Cavalcanti; e Otávio Pinto e Silva,

