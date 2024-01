Pedro, filho do indigenista Bruno Pereira, é diagnosticado com neuroblastoma; saiba como ajudar

Apoie o 247

247 - A família do indigenista Bruno Pereira, assassinado a tiros em 2022, iniciou uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Vakinha visando proporcionar tratamento adequado para Pedro Pereira, de 5 anos, filho do ativista ambiental. Pedro foi diagnosticado com neuroblastoma estágio 4, um câncer infantil que afeta o sistema nervoso.

O tratamento, essencial para conter a progressão do neuroblastoma, exige um medicamento específico de alto custo que não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Até o início da manhã desta sexta-feira (5), a campanha havia arrecadado cerca de R$344 mil. A meta é alcançar R$ 2 milhões.

Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados no da 5 de junho de 2022, nas proximidades da Terra Indígena do Vale do Javari, na área do município de Atalaia do Norte (AM). As investigações da Polícia Federal apontaram os irmãos Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, juntamente com o irmão Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, como responsáveis pelo duplo homicídio.

O crime teria sido motivado por desentendimentos entre as vítimas e grupos envolvidos em atividades ilegais na região, como pesca ilegal, tráfico de drogas, garimpo ilegal e roubo de madeira.

