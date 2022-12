Pelé não responde mais à quimioterapia e está em cuidados paliativos

Apoie o 247

247 - Internado desde a última terça (29) no Hospital Israelita Albert Einstein, Pelé, o rei do futebol, não responde mais ao tratamento quimioterápico que vinha fazendo desde setembro do ano passado, quando foi operado de um câncer de intestino. No início do ano, foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado. Pelé está com 82 anos.

A Folha de S.Paulo noticiou neste sábado (3) que o craque está em cuidados paliativos exclusivos. Isso quer dizer que a quimioterapia foi suspensa e que ele segue recebendo medidas de conforto, para aliviar a dor e a falta de ar, por exemplo, sem ser submetido a terapias invasivas.

Cuidados paliativos são indicados a todos os pacientes com doenças ou condições progressivas e potencialmente mortais. As medidas vão depender dos sintomas, da funcionalidade e do prognóstico, ou seja, quanto tempo de sobrevida se espera para o paciente.

