Perdendo nas pesquisas, Bolsonaro retoma ataques ao sistema eleitoral

Um dia após o TSE rebater falas sobre suposta vulnerabilidades do sistema, Bolsonaro volta a questionar, sem apresentar provas, a segurança das urnas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar o sistema eleitoral questionando a segurança do sistema eletrônico de votação, sem apresentar provas, neste sábado (12). Em entrevista a ao ex-governador Anthony Garotinho, na Rádio Tupi, Bolsonaro disse que a urna eletrônica “não é de confiança de todos nós”.

Ele ainda colocou em dúvida as pesquisas de intenção de voto, que apontam o aumento da rejeição ao seu governo e vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno.

“A gente vê com preocupação, porque… Não quero entrar em detalhes, nós temos um sistema eleitoral que não é de confiança de todos nós ainda”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E acrescentou: “A máquina, tudo bem, a máquina não mente. Mas quem opera a máquina é um ser humano. Então, existem ainda muitas dúvidas no tocante a isso e a gente espera que nos próximos dias a gente tire essa dúvida”, prosseguiu.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (11), o Tribunal Superior Eleitorial rebateu às declarações feitas por Bolsonaro e informou que “não há levantamento sobre possíveis vulnerabilidades” no processo eleitoral, como disse ele em live.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE