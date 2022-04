Perfil oficial da PRF curte postagem de Bolsonaro com crítica ao desfile da escola de samba Rosas de Ouro

Apoie o 247

247 - O perfil oficial da Polícia Rodoviária Federal curtiu uma postagem feita por Jair Bolsonaro com críticas a apresentação da escola de samba Rosas de Ouro, de São Paulo, de acordo com a coluna do jornalista Ancelmo Gois, de O Globo.

O desfile da Rosas de Ouro, realizado no domingo (24) transformou um personagem que representava Jair Bolsonaro num jacaré depois que ele recebeu uma dose de vacina, em referência a uma frase negacionista do atual ocupante do Palácio do Planalto que disse quem se vacinasse contra a Covid-19 poderia ”virar um jacar

"Que apresentação ruim kkkkkkkkkkkkkkkk. Valeu. Todas as doses aplicadas no Brasil foram compradas pelo Governo Federal e repassadas aos Estados/Municípios assim que liberadas pela Anvisa. 600 milhões de doses foram adquiridas e mais de 487 milhões distribuídas. Defendemos desde o início a liberdade de escolha de cada um", escreveu Bolsonaro na postagem curtida pela página institucional da PRF.

A apresentação da Rosa de Ouro fez referência ao fato de Bolsonaro dizer que não se vacinou contra a Covid-19 e a declaração feita por ele em dezembro de 2020, quando questionou possíveis efeitos colaterais resultantes da aplicação dos imunizantes e afirmou que havia garantia de que a vacina da Pfizer não transformaria a pessoa vacinada em "um jacaré".

