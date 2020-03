Perguntado por Datena, Bolsonaro não nega que poderia dar um golpe e fechar o Brasil (vídeo)

Revista Fórum - Alvo de críticas e até mesmo de articulações por um impeachment devido a sua postura considerada negligente com relação à pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro não negou que poderia dar um golpe no país.

O presidente concedeu, na tarde desta sexta-feira (27), uma entrevista por telefone ao apresentador José Luiz Datena, do Brasil Urgente, da Band. Questionado por Datena se seria capaz de “dar um golpe e fechar o Brasil”, o capitão da reserva se limitou a responder que “Quem quer dar o golpe jamais vai falar que quer dar”.

Datena: o senhor teria coragem de dar um golpe?

Bolsonaro: ninguém que pretenda dar um golpe vai responder que sim, Datena.

A cara do Datena foi surreal March 27, 2020

