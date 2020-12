Perto de mil mortes diárias pela Covid-19, para Bolsonaro Brasil está em situação de “quase normalidade”

Sem citar os profissionais da saúde, Bolsonaro disse ainda que o cenário de "quase normalidade" se deve a Deus e aos seus ministros: "foram iluminados e conseguiram com suas ações, usando para o bem a máquina do Estado, fortalecer e dar esperança a mais de 200 milhões de pessoas" edit

247 - Com o país registrando mais de 182 mil mortos pela Covid-19 e vendo o número diário de óbitos se aproximar de mil, Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (16) que o Brasil chegou a uma situação de “quase normalidade”. Declaração foi feita durante uma cerimônia de Ação de Graças, no Palácio do Planalto.

Segundo Bolsonaro, o cenário de "quase normalidade" se deve a Deus e seus ministros, que deram esperança à população. Ele não mencionou os profissionais da saúde. “Quem esperava, depois de meses difíceis, chegarmos a uma situação de quase normalidade ainda em 2020? A quem devemos tudo isso? Em primeiro lugar a Ele [Deus]. E depois, a vocês que estão aqui. Aos ministros, incluídos, que trabalharam incessantemente, [que] foram iluminados e conseguiram com suas ações, usando para o bem a máquina do Estado, para fortalecer e dar esperança a mais de 200 milhões de pessoas”.

Na terça-feira, o Brasil contabilizou 964 mortos pelo coronavírus em 24 horas.

