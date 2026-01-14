Aprovação de Lula registra 47%, enquanto desaprovação fica em 49%, aponta pesquisa

247 - A aprovação do presidente Lula registra 47%, com queda de um ponto percentual, enquanto a desaprovação permanece em 49%. Outros 4% dos entrevistados disseram não saber ou não responderam, índice que subiu um ponto percentual. A margem de erro é de 2 p.p.. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (14) em pesquisa Genial/Quaest.

De acordo com a pesquisa, 39% dos entrevistados avaliam o governo Lula de forma negativa, enquanto 32% consideram a gestão positiva e 27% a classificam como regular.

O levantamento foi realizado entre os dias 8 e 11 de janeiro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%, a partir de 2.004 entrevistas.