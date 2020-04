Pesquisa aponta que 65% avaliam que Bolsonaro mente sobre a crise da PF

Mais de 60% acreditam que as acusações de Sérgio Moro podem ser usadas como estopim para um pedido de impeachment de Bolsonaro edit

247 - Pesquisa realizada nesta sexta-feira (25) após Sérgio Moro pedir demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública revela que 65% dos entrevistados acreditam nas acusações do ex-juiz de que houve interferência política de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A informação é do portal BRP.

A pesquisa instantânea foi realizada por telefone com 1.615 respostas. A margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos.

Cerca de 65% das pessoas interrogadas acreditam nas acusações de Moro de que houve interferência por interesses políticos de Bolsonao na Polícia Federal. Outros 35% ainda confiam no capitão reformado.

A segunda pergunta era sobre a possibilidade de transformar as acusações de Moro em uma espécie de estopim para um pedido de impeachment de Bolsonaro. A diferença percentual reduzida ainda indica que 61% responderam positivamente, contra a perspectiva de 39%.

A terceira questão dizia respeito ao futuro profissional de Moro. Cerca de 66% dos entrevistados acreditam que Moro pode sair candidato à Presidência da República em 2022, e apenas 34% que consideram que não.

