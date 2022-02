Pesquisa CNT/MDA: 36,7% acreditam em melhora da economia em 2023 e 23,7% somente em 2024

Apoie o 247

247 - O pessimismo em relação à situação econômica do Brasil fica evidente em pesquisa da MDA - Pesquisa de opinião pública, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte, divulgada nesta segunda-feira (21).

Sob o comando de Jair Bolsonaro (PL) e do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao longo de 2022, que pode ser o último ano da atual gestão, somente 16,8% acreditam que a economia melhorará. Há quem tenha uma visão ainda mais pessimista: 15,1% acredita que 'não haverá melhoria econômica'.

A possível troca de comando no país, com a provável eleição do ex-presidente Lula (PT), parece trazer um fôlego. 36,7% dos entrevistados disseram que a economia melhorará no cenário pós-eleição, a partir de 2023. 23,7% afirmam que a situação econômica brasileira vai melhorar em 2024.

Os que acham que a economia já está boa representam 1,9%. Não sabem ou não responderam são 5,8%.

